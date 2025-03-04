Матч 26 тура чемпионата России по волейболу пройдет в Одинцове 5 марта

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» 5 марта сыграет на своей площадке против нижегородской «Спарты» в 26-м туре чемпионата России. Это будет последняя игра перед плей-офф.

Матч пройдет в Одинцовском спортивном комплексе. Сейчас «Заречье-Одинцово» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Спарта» — 14-е. К плей-офф команда Константина Ушакова подходит с 47 очками — 15 побед и десять поражений. Столько же очков у московского «Динамо», которое идет четвертым, но у него на две победы больше.

Напомним, чемпионат России по волейболу — Суперлига проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».