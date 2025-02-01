Матч 21-го тура чемпионата России по волейболу пройдет в Одинцове 3 февраля

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» проведет матч 21-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги на домашней площадке. Игра состоится 3 февраля в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Против подмосковного клуба сыграют представители ВК «Динамо» из Краснодара. По итогам 20 туров «Заречье-Одинцово» оказалось на четвертом месте в турнирной таблице. Спортсменок из Подмосковья отделяет от третьего места, на котором располагается ВК «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, всего одно очко.

Напомним, чемпионат России по волейболу проводят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».