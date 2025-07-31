Мать выпускницы из Химок сдала ЕГЭ на 100 баллов

Мать выпускницы школы № 29 из Химок Сузанна Саакян сдала Единый государственный экзамен вместе с дочерью. Она осилила вариант ЕГЭ по химии со 100-бальным результатом.

Школу женщина закончила в 1993 году с золотой медалью. Высшее образование получила по специальности «учитель химии». Сейчас она воспитывает детей, но любовь к науке осталась неизменной.

«Обе дочери Сузанны — выпускницы нашей школы с отличием. Старшая, Арусяк, в этом году получила красный диплом Российского экономического университета имени Плеханова, а младшая, Лилит, учится на втором курсе Российского университета медицины. Когда Лилит решила связать свою жизнь с медициной, мама стала для нее не только наставником, но и настоящим примером. Вместе они готовились к ЕГЭ по химии, разбирали сложные темы, поддерживали друг друга и не сдавались перед трудностями», — рассказала директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Сузанна Саакян сдавала экзамен вместе с дочерью. Обе получили по 99 баллов. Однако на следующий год женщина вновь решила испытать себя и на этот раз справилась на все 100.

«Такие династии — это вклад в развитие всего нашего города. В Химках уже второй год реализуется патриотическая программа „Успех V Единстве Поколений“, которая помогает сохранять историческую память, поддерживать семейные традиции и формировать гражданскую ответственность за настоящее и будущее России. История Сузанны Саакян доказывает, что именно в единстве поколений кроется успех в любых начинаниях», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.