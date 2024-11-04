Мать участника СВО из Подольска доставит гумпомощь в зону СВО

Гуманитарный груз передадут по просьбе бойцов и медиков 3-го мотострелкового батальона.

В посылке — пленка, бензопила, батарейки, газовые баллоны, окопные свечи, перчатки, витамины, термобелье, балаклавы, средства личной гигиены и кондитерские изделия.

Ранее жена участника СВО Ирина также привезла бойцам продукты питания, средства личной гигиены, пленку, газовые баллоны и строительные перчатки на Сватовское направление. Ее муж воюет на передовой уже два года.

Жители Подольска могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи. В округе работают семь волонтерских центров: в доме № 1 на улице Ульяновых, в доме № 8 на Почтовой улице, в культурном центре «Дубровицы», в ДК «Металлург», в Доме культуры «Молодежный». Информацию можно получить по телефону: 8 (496) 750-04-93.

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