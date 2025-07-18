Мать пятерых детей из Лыткарина выступила в финале конкурса дизайнеров

Форум «Многодетная Россия-2025» прошел в Москве в национальном центре «Россия» . В рамках мероприятия состоялся финал всероссийского конкурса дизайнеров «Русский стиль», в котором приняла участие жительница города Лыткарино Елена Лазарева.

Конкурс длился с февраля по май текущего года и собрал более 100 заявок от участников из 30 регионов России. Дизайнеры из разных регионов страны представили свои лучшие работы в национальном стиле по четырем номинациям: украшения, аксессуары, женская и мужская одежда, детская одежда и family look.

Мать пятерых детей Елена Лазарева была в числе моделей показа и заодно стала участницей конкурса «Многодетная краса». Жюри оценивали умение участников держаться перед камерой и общее впечатление. В итоге жительницу Лыткарина признали лучшей.

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