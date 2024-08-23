Мать-героиня из Химок родила 12-го ребенка

Жительница городского округа Химки в возрасте 36 лет стала мамой 12-го ребенка. Девочка родилась здоровой, ее назвали Василисой.

Семья из Химок воспитывает 12 детей: пять мальчиков и семь девочек. Мать побывала в родильном отделении девять раз, восемь из которых врачи делали кесарево сечение. Дважды женщина радовала отца близнецами. Самому старшему ребенку сейчас 15 лет.

Многодетная мать и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и ожидают выписки.

Напомним, сейчас в родильном доме в Химках идет капитальный ремонт: строители начали работы по внутренней отделке. Сдадут объект до конца года.

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