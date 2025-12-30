«Мастерскую Деда Мороза» открыли в Раменском округе

В Раменском округе появилось место, где создают новогоднее настроение и подарки своими руками. Новогодний волшебник встречает гостей во Дворце культуры «Победа».

Сотрудники Дворца культуры и сказочные персонажи помогают всем, кто не успел подготовить подарки для близких и друзей. Бесплатных мастер-классов по созданию уникальных поделок организовали много.

«Мой проект называется „Сердешные открытки“, потому что они сделаны все от сердца и пропущены через душу. Каждая открытка авторская, это я ее рисовала, многие — с натуры», — рассказала руководитель театральной мастерской «Матрешкин чемодан» Юлия Кузенкова.