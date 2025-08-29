Мастерские с инновационным оборудованием открыли в Ступинском техникуме

В техникуме имени А. Т. Туманова в Ступине начали работать инновационные мастерские. Они станут важным звеном в развитии системы профессионального образования в Подмосковье.

Среди новейших устройств, установленных в аудиториях и лабораториях, есть даже робот-сварщик. Это позволяет студентам учиться в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

В Министерстве образования Московской области отметили, что на церемонии открытия мастерских присутствовали директор по персоналу Ступинского машиностроительного производственного предприятия Наталья Бражникова, начальник управления персоналом — начальник отдела Ступинской металлургической компании Екатерина Полухина и директор техникума Виктор Датский.

Они подчеркнули, что подобные площадки создают дополнительные возможности для подготовки востребованных специалистов, в числе которых сварщики и управленцы качеством продукции. Это профессии, в которых предприятия региона сегодня особенно нуждаются.

После торжественной части для гостей организовали экскурсию, в рамках которой они смогли оценить потенциал новых пространств, ознакомились с современным оборудованием, в том числе осмотрели сварочные установки и компьютерный класс.

«Оборудование в мастерской соответствует стандартам, используемым на современных предприятиях. Студенты смогут освоить те же технологии и методы работы, которые применяются в реальном производстве. Это значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда», — пояснил Виктор Датский.

В техникуме убеждены, что появление таких мастерских станет прочной основой для подготовки будущих специалистов и внесет весомый вклад в развитие производственной сферы региона.