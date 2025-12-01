Мастерские Электростальского колледжа капитально отремонтируют в 2026 году

Учебно-производственные мастерские Электростальского колледжа откроют после капитального ремонта в начале 2026 года. Там обновят окна, двери, фасад и кровлю, установят современное оборудование и мебель.

Мастерские на улице Сталеваров ремонтируют в рамках госпрограммы за счет регионального бюджета.

«В настоящее время работы завершены на 75%. Завершается устройство фасада и входной группы, ведется устройство полов и потолков, сантехнические и электромонтажные работы, укладка плитки и покраска стен, монтаж слаботочных систем. На площадке задействовано 57 рабочих и две единицы техники», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

В ходе ремонта в здании обновили кровлю, утеплили фасад, заменили коммуникации, сантехнику, окна и двери. В помещениях установят современную мебель и технику.