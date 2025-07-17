Мастерская для ремонта оптических деталей открылась на КПО в Егорьевске

На КПО «Восток» в Егорьевске открылась небольшая мастерская для ремонта и тестирования деталейдля оптики. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий Подмосковья.
Новый стенд решили открыть для быстрого ремонта оборудования.
Дело в том, что на двух сортировочных станциях отбирают полимеры девять оптических сепараторов. На каждом из них 112 пневматических клапанов. Они «отстреливают» пластик из потока отходов. Иногда аппараты не могут работать из-за поломки даже одной такой детали.
Оригинальные клапаны стоят дорого и долго доставляются, поэтому создание мастерской на КПО было просто необходимо. За три дня работы стенда сотрудники отремонтировали и установили более 100 таких оптических элементов.
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