Мастерская для медийщиков завершилась в Одинцовском округе

Завершилось обучение на программе «Мастерская новых медиа» для 78 медиаменеджеров, военкоров, блогеров и продюсеров со всей России, а также из Перу и Беларуси. Закрытие учебной программы состоялось на площадке парка «Патриот» в Одинцовском округе.

Медийщики не только обменялись опытом с известными журналистами, но и запустили собственные проекты. Они учились продвигать традиционные российские ценности, формировать личный бренд, создавать креативные проекты для страны и развивать критическое мышление.

Наставником для участников впервые стала телеведущая Ольга Скабеева.

«Провели вместе три месяца. Работали с ребятами, у которых уже есть опыт, аудитория и подписчики. Подготовили с командой плотную и максимально прикладную программу — с редкими, почти недоступными спикерами, телевизионными инсайдами и практикой. Вложили душу! Ребятам хочу сказать одно: ничего не бойтесь. Ни на кого не равняйтесь. Нарушайте правила — правил в журналистике нет. Все получится», — поделилась Ольга Скабеева.

Три месяца медиаспециалисты решали задачи от реальных крупных заказчиков. Они успели разработать информационную кампанию для Роскосмоса. Участники программы рассказывали о космических разработках, которые делают жизнь проще, писали песни о космосе и снимали на них клипы, работали над короткометражными фильмами и запускали мультимедийные проекты. Контент собрал более четырех миллионов просмотров.