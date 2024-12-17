Мастерская Деда Мороза открылась в Воскресенске
Мастерская Деда Мороза открылась на базе местного отделения партии «Единая Россия». Руководитель Общественной приемной Юлия Яковлева совместно с молодогвардейцами провели мастер-класс.
Дети изготовили поделки, загадали желания и получили приятные сувениры.
«Это ежегодное мероприятие от партии „Единая Россия“, где дети в возрасте от пяти до 12 лет создают своими руками елочные украшения и другие новогодние сувениры. Мастер-класс прошел весело и интересно. У детей получилось проникнуться новогодней атмосферой и проявить свои творческие способности», — отметил депутат совета Андрей Баранов.
Мастер-класс провели в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».
Уже 21 декабря в 10:00 выездное мероприятие пройдет в торговом центре на улице Зелинского, 7а.
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