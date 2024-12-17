Мастерская Деда Мороза открылась в Воскресенске

Дети изготовили поделки, загадали желания и получили приятные сувениры.

«Это ежегодное мероприятие от партии „Единая Россия“, где дети в возрасте от пяти до 12 лет создают своими руками елочные украшения и другие новогодние сувениры. Мастер-класс прошел весело и интересно. У детей получилось проникнуться новогодней атмосферой и проявить свои творческие способности», — отметил депутат совета Андрей Баранов.

Мастер-класс провели в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Уже 21 декабря в 10:00 выездное мероприятие пройдет в торговом центре на улице Зелинского, 7а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.