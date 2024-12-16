Мастерская Деда Мороза открылась в Химках

Мастерская Деда Мороза начала работу в Химках. Посетить хижину главного новогоднего персонажа пригласили маленьких жителей и гостей Подмосковья.

Здесь ребят будут обучать самые лучшие художники и специалисты новогоднему расписному ремеслу. Для создания шедевров используются специальные краски.

«Они быстро сохнут, красивые и не отмываются», — поделилась художник Альфия Пономаренко.

В гости к Деду Морозу пришли дети военнослужащих и ребята из многодетных семей. При этом молодые художники отдают предпочтение краскам одного оттенка. По итогам занятий дети получат сертификаты об окончании мастерской Деда Мороза и заберут игрушки домой.

А на следующие выходные, в торговый центр пригласили всех желающих на мастер-класс по аквагриму. Такие занятия будут проходить вплоть до Нового года.

«Дети также будут делать различные поделки», — подытожила депутат муниципального собрания Химок Юлия Ишкова.