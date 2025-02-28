Мастер‑класс по выпеканию блинов провели для детей в Солнечногорске

Депутаты местного совета Наталья Ульянова и Ирина Донская организовали и провели для детей мастер-класс по выпеканию блинов. Событие прошло в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России».

Во время мастер-класса ребята узнали о различных видах теста для блинов: традиционном дрожжевом тонком и пшеничном. Депутаты поделились секретами приготовления и рассказали, насколько важно соблюдать правильные пропорции ингредиентов и технологию замеса.

Все желающие смогли попробовать свои силы на практике. Под руководством опытных кулинаров дети активно принимали участие в замесе теста, жарке блинов и оформлении своих шедевров. Мастер-класс завершился дружеским чаепитием, где каждый смог попробовать свои творения и оценить блины товарищей.