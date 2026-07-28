Мастер‑класс по танцам с клинками прошел в Ногинске

25 июля на территории Успенской библиотеки в Ногинске состоялось необычное событие: мастер‑класс по танцам с клинками. Библиотека пригласила всех, кто ценит драйв, эстетику и новые впечатления, — и желающие не заставили себя ждать.

Посетители словно перенеслись в мир восточной грации и мелодичного звона стали, где сила и изящество сплетаются в едином движении. Специальным гостем мероприятия стала Наталья Глухова, руководитель Театра танцев с клинком «Золотой дракон». Она провела бесплатное занятие, подарив участникам возможность прикоснуться к древнему искусству.

Под чутким руководством Натальи гости не просто познакомились с базовой техникой владения тренировочными макетами клинков — они шаг за шагом осваивали язык этого необычного танца, учились чувствовать баланс и ритм, понимать, как движение становится выразительным жестом.

Для многих это стало не просто тренировкой, а настоящим погружением в искусство, где соединяются сила, грация и дисциплина. Участники получили мощный заряд энергии, а еще — возможность сделать эффектные фотографии на память.

«Мы получили яркий, совершенно новый опыт и море положительных эмоций! Огромное спасибо Наталье за вдохновляющую атмосферу», — поделились впечатлениями гости мастер‑класса.