Мастер‑класс по созданию авторских кашпо из вторичного сырья прошел в Химках

18 марта в выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого прошел мастер-класс по изготовлению цветочных кашпо из подручных материалов. Участники научились превращать привычные отходы — пластиковую упаковку, бутылки и картонные изделия — в стильные элементы домашнего интерьера.

Секрет успеха прост: достаточно подключить фантазию. На занятии освоили технику декорирования с помощью клея ПВА: несколько слоев страниц из журналов и газет наклеивали на основу. Получились уникальные горшочки, которых точно не найти в магазинах.

Организаторы уделили особое внимание экологии: показали, как дать вторую жизнь бытовым отходам и уменьшить вред для природы. Задача мастер-класса — не просто научить рукоделию, а помочь задуматься об экологии и бережнее относиться к ресурсам.

В мастер-классе приняла участие директор ДК «Контакт» и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. «Хорошо, когда такие форматы помогают в простой форме напомнить про экологию: даже из обычных вещей можно сделать что-то полезное и не выбрасывать лишний раз. Это маленькие шаги, которые легко внедрить в повседневную жизнь», — отметила она.

Мастер-класс стал практическим уроком бережного отношения к природе. Каждый участник ушел с готовым кашпо и идеей для экологичного творчества, которую легко воплотить дома вместе с семьей.



