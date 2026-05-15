Мастер‑класс по ПДД провели для молодежи в Богородском округе

Очередной мотосезон набирает обороты, и безопасность — в приоритете. 13 мая в Ногинском Центре допризывной подготовки молодежи собрались воспитанники учреждения, а также учащиеся Богородского округа, чтобы прокачать знания ПДД и мотокультуры.

На встречу к богородчанам приехали те, кто знает о дороге все: женский мотоклуб Восточного Подмосковья «Волчицы Триады FMC», представители мотоклуба «Provocators MCC», профи автошкол, инспекторы Госавтоинспекции Ногинска и 5 -го батальона ДПС, а также «Юные инспекторы движения России» Центра образования № 5.

Сотрудники Госавтоинспекции озвучили статистику аварий и еще раз напомнили об ответственности за нарушения. В рамках встречи опытный мотоинструктор провел лекцию о правилах безопасности на дороге, а также подробно рассказал о различных видах мототранспортных средств и их особенностях. Прозвучало важное напоминание от инструктора: никаких питбайков на дорогах и сначала права, потом руль.

Для всех желающих был организован мастер-класс по безопасному вождению мотоцикла, который позволил на практике закрепить полученные знания. Байкеры показали ребятам высший пилотаж в управлении мототехникой.