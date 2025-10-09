Мастер‑класс для педагогов домов культуры Подмосковья прошел в Раменском

Представители танцевальных студий из Красногорска, Бронниц, Раменского, Жуковского, Электростали, Мытищ, Дубны, Дмитрова, Воскресенска, Коломны и других городов и поселков Московской области приехали в Раменское. Гости перенимали опыт и знакомились с моделью работы одного из самых успешных местных коллективов.

Большая сцена дворца культуры «Победа» стала образовательной площадкой для хореографов региона. На примере образцового коллектива «Студия танца „Гравитация“, многократного победителя и лауреата областных и всероссийских конкурсов, руководители студии делились с коллегами своими педагогическими, профессиональными и организаторскими открытиями.

Самый главный принцип авторской методики «не навреди» оказался на первый взгляд прост в понимании, но в реализации требовал максимум терпения и внимания педагога к каждому воспитаннику. Светлана Максакова и Светлана Дука обозначили его таким понятием, как «волшебный треугольник». В математике и физике это самая устойчивая геометрическая конструкция, а в хореографии «Гравитации» она работает как единая основа успеха.

Во главе одного угла сконцентрирована мотивация самих руководителей и педагогов, готовых вести за собой и искренне любящих детей, профессионалов, преданных делу и жаждущих новых знаний — это первая вершина «волшебного треугольника». Вторая вершина — дети, у которых горят глаза, им интересно, они мотивированы вырасти профессионально, и никакие препятствия их не останавливают. И третья вершина — родители, которые полностью доверились и отдали в профессиональные руки своих чад, помогают и поддерживают их на выбранном пути.

Всю презентацию руководители «Гравитации» сопровождали не только слайдами, но и практикой. Вместе с воспитанниками продемонстрировали комплекс разминки, включая упражнения из классической школы и джазовой программы, показали репетиционные фрагменты. Слушатели мастер-класса даже побывали в роли экзаменаторов для юных танцоров «Гравитации».