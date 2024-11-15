Мастерицы из Люберец передали вязаные вещи в роддом МОЦОМДа

Активистки Люберецкого отделения Союза женщин России передали в родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства вязаные вещи для новорожденных. Эту акцию приурочили к международному Дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября.

«В преддверии этого важного дня мы осознаем значимость наших действий. Пусть доброта и внимание к тем, кто нуждается в поддержке, станут неотъемлемой частью нашей жизни», — отметила председатель Люберецкого отделения Союза женщин России Елена Верховых.

Главный врач МОЦОМДа, Татьяна Мельник поблагодарила мастериц за неравнодушие и помощь. После обработки вещи передадут в реанимационные отделения Люберецкого роддома и Детской больницы МОЦОМДа.