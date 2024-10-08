Мастерицы из Коломны стали лауреатами всероссийского конкурса костюмов

Творческий коллектив из «Школы ремесел» в Коломне победил во всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Мастерицы представили на суд жюри народный костюм с собственным дизайном.

Коллектив из Коломны представил костюмный комплекс «Русская жемчужина». В него входят шесть женских костюмов в коричнево-белой гамме. Это сарафаны, стилизованные рубахи и головные уборы.

В работе мастерицы использовали тесьму, ленты, кружева, искусственный жемчуг, вышивки и фурнитуру. Жюри высоко оценило работу коломенских искусниц. Они стали лауреатами первой степени всероссийского конкурса.

Замдиректора «Школы ремесел» отметила, что при создании коллекции они стремились сохранить общую стилистику русского народного костюма, при этом не потеряв в функциональности и удобстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».