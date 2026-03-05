Мастерицы из Фрязина связали цветочное панно к 8 марта

В преддверии Международного женского дня жители наукограда получили подарок. В Центральной библиотеке округа открылась для всеобщего обозрения уникальная работа: объемное панно, полностью связанное вручную из цветов.

«Инициатива по созданию произведения объединила сразу нескольких мастериц, постоянных участниц творческих встреч в библиотеке. Их совместное занятие превратилось в праздник цвета, вдохновения и дружеского общения. Каждая из участниц вложила в работу частичку своей души и мастерства. Панно представляет собой композицию из цветов самых разных оттенков, бережно связанных крючком или спицами», — отметили организаторы.

По словам сотрудников Центральной библиотеки, которые первыми увидели готовое произведение, эффект превзошел все ожидания. Сразу после размещения работа мгновенно приковала взгляды посетителей.

По словам организаторов, это панно не просто поделка, это манифест рукоделия, показывающий, как из простых ниток и умелых рук может родиться нечто удивительное. Всех желающих присоединиться к творческому процессу или просто узнать о культурных событиях, библиотека приглашает следить за расписанием занятий в своих социальных сетях, где регулярно публикуется информация о предстоящих мероприятиях и мастер-классах.