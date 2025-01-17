Мастерица из Богородского округа победила во всероссийском конкурсе

В начале 2025 года года завершился всероссийский конкурс «Карнавал творчества — 2025», в котором принял участие кружок декоративно-прикладного искусства «Мастерская чудес» из Мамонтовского сельского дома культуры.

Среди участников особое внимание жюри привлекла работа Анны Соколовой, ученицы этого кружка. Ее творение под названием «Гном» не только выделилось среди множества представленных работ, но и позволило юной мастерице завоевать диплом лауреата первой степени.

Этот успех стал не только личной победой Анны, но и ярким свидетельством того, как важно развивать творческий потенциал детей, предоставляя им возможности для самовыражения и участия в конкурсах на высоком уровне.

На конкурсе участники представили разнообразные работы, включая кружево зимних узоров, заснеженных деревьев и ярких новогодних огоньков. Каждый смог проявить свои таланты и креативность, делая акцент на индивидуальности творчества. Для детей участие в подобном мероприятии стало отличной возможностью развить свои навыки и проявить себя в дружеской конкуренции.