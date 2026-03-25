Мастера традиций: как в Красногорске отмечают День работника культуры

В ДК «Подмосковье» сегодня шумно и празднично. Здесь отмечают День работника культуры разнообразными выставками, мастер-классами и живым общением. Все эти мероприятия объединяют людей, для которых культура стала делом жизни.

Заведующая сектором выставочной деятельности Марина Воронова поделилась своей историей. Она начала свой путь в 1986 году, когда переехала в Красногорск и фактически начинала с нуля. «Я никого не знала, и меня никто не знал», — вспоминает Воронова.

Переломным стал 1990 год: объявление о наборе творческих людей привело ее в культурный центр. Так появилось объединение «Лик», которое объединило около 30 человек, а сегодня в нем уже более 350 мастеров. Их работы можно увидеть по всему округу — в парках, на фестивалях и выставках.

Сегодня в ДК работает «станция Этно», где мастера показывают традиционные промыслы: роспись, вышивку, ватную игрушку. Воронова признает, что молодежь идет в творчество с трудом, поэтому мастера проводят мастер-классы и стараются передать знания детям. «Нужно делиться тем, что умеешь», — говорит она.