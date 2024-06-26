Мастера спорта провели для участников проекта «Активное долголетие» зарядку в Раменском

Именитые спортсмены провели зарядку для участников проекта «Активное долголетие» в Раменском городском парке культуры и отдыха. Заняться спортом на свежем воздухе пришли 140 пожилых людей.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, мастер спорта по легкой атлетике, победитель международных игр стран БРИКС 2024 года, призер чемпионата Европы среди юниоров Вероника Архипова и член сборной команды Подмосковья по плаванию, победитель международных соревнований, участник чемпионата России Иван Сурский показали участникам простые упражнения, которые они смогут делать и дома.

«Спасибо большое всем организаторам за эту замечательную зарядку. Очень приятно чувствовать заботу о людях старшего поколения. Настроение отличное. Здоровье в порядке — спасибо зарядке! Ждем с нетерпением следующих мероприятий», — поделилась впечатлениями участница программы «Активное долголетие» Вера Хариханова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».