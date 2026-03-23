Мастера из Раменского создают уникальные коллекционные сувениры

В городе Раменское, известном своей многовековой историей, создаются уникальные сувениры — коллекционные магниты-наличники. Они завоевали популярность в туристических центрах России, таких как Москва, Нижний Новгород, Суздаль и другие.

Эти магниты изготавливаются вручную в мастерской «Лук и Стрелы», расположенной в здании бывшей Раменской фабрики. Особенностью сувениров является их абсолютная аутентичность — каждый наличник имеет реальный прототип. Например, для магнита «Раменское» за основу взяли декор дома, построенного примерно в 1890 году. Благодаря созданной копии уникальные наличники этого здания, сгоревшего в 2025 году, сохранились в коллекционном магните.

Автор идеи и основатель сувенирной мастерской — Евгений Михайлов. Он известен по проектам бульвара «Солнечная система» и музея военной техники под открытым небом в Раменском. Евгений с улыбкой вспоминает начало своего пути: «Я любил путешествовать и все время залипал в сувенирных магазинах. У меня насмотренность с детства. Родом я из Гжели, а там повсюду наличники. Я просто выбрал один из них — и, как оказалось, это был очень удачный выбор».

Создатели магнитов тщательно изучают домовую резьбу, анализируют архитектурные особенности региона, консультируются с краеведами, используют фотоматериалы и панорамы. Иногда приходится обращаться к архивным довоенным снимкам.

Внутри каждого магнита скрыт особый сюрприз: сюжет, отражающий атмосферу местности. Это может быть традиционный орнамент, миниатюрный пейзаж или символические элементы, отсылающие к местным промыслам или легендам.

Процесс изготовления сочетает современные технологии и ручной труд. Детали вырезают на лазерном станке из премиальной березовой фанеры российского производства. Затем наступает этап финальной сборки и декорирования, который выполняется вручную. К готовому изделию добавляют окошко и вкладыш со справочной информацией.

Сувениры пользуются спросом у туристов и коллекционеров, знакомя их с традициями русского деревянного зодчества и пробуждая интерес к истории малых городов.