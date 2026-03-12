Мастера из Мытищ воссоздали шедевры музея в технике лаковой миниатюры

Фабрика лаковой миниатюрной живописи «Федоскино» из Мытищ и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина завершили совместный проект. Мастера переосмыслили шедевры западноевропейской живописи из коллекции музея в технике федоскинской лаковой миниатюры.

В рамках сотрудничества удалось соединить русский народный промысел и сюжеты западноевропейского искусства. Результатом стало создание серии из 15 шкатулок, каждая из которых представляет собой миниатюрную интерпретацию знаменитых полотен из собрания Пушкинского музея. В коллекции представлены произведения разных эпох: от Итальянского Возрождения до испанской живописи XIX века, включая работы таких мастеров, как Питер Брейгель Старший и Каспар Давид Фридрих.

Создание каждой шкатулки занимает от 4 до 6 месяцев. Над одним изделием трудятся несколько мастеров. В оформлении миниатюр используются перламутр, сусальное золото и серебро, что придает изображению глубину и свечение.