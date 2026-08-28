Мастера греко-римской борьбы провели тренировку для детей в Солнечногорске

26 августа в деревне Загорье в Солнечногорске прошла тренировка по греко-римской борьбе с участием титулованных спортсменов. Более 50 воспитанников спортивной школы № 2 в возрасте от 8 до 16 лет отработали приемы под руководством победителей и призеров российских, европейских и мировых соревнований.

В тренировке приняли участие призер чемпионатов мира и победитель Кубка мира Сергей Суворов, победитель первенств России и Европы Иван Соломин, победитель первенств России Мансур Саитов, серебряный призер первенства мира Салим Казахов, чемпион России и победитель первенства Европы Данил Григорьев и другие спортсмены.

Гости провели разминку, показали юным борцам приемы и ответили на их вопросы. Сейчас воспитанники школы уже имеют опыт выступлений на соревнованиях Центрального федерального округа и первенстве России.

«Сильнейшие спортсмены поделились опытом с нашей молодежью. Такие встречи не только популяризируют спорт, но и мотивируют ребят становиться сильнее и стремиться к высоким результатам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Отдельную тренировку Сергей Суворов провел для молодых тренеров. Он поделился опытом подготовки спортсменов и организации тренировочного процесса.

«Главное — это искра, чтобы от нее загорелось пламя: добиться поставленных целей и задач, стать чемпионом мира, достичь олимпийских вершин. В Солнечногорске благодаря молодым тренерам развивается греко-римская борьба. А мы, чем можем, будем помогать», — сказал Сергей Суворов.

По словам тренера-преподавателя спортивной школы № 2 Магомедгаджи Раджабова, в течение года воспитанники будут готовиться к областному первенству, первенству Центрального федерального округа и всероссийским соревнованиям.