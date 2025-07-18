Мастер спорта России по самбо провел тренировку в детском лагере в Электрогорске

Мастер спорта по самбо Максим Столбов провел открытую тренировку для воспитанников детского оздоровительного лагеря при школе № 14. Мероприятие организовала партия «Единая Россия» при поддержке Федерации дзюдо и самбо в рамках проекта «Выбор сильных» и патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Максим Столбов показал ребятам базовые приемы борьбы — от бросков и захватов до болевых удержаний. Особое внимание уделили технике безопасности при падении и самостраховке.

«Самбо — это не только борьба, но и воспитание характера, воли, дисциплины. Даже на одной тренировке видно, как меняется взгляд у ребят появляется интерес, азарт, желание быть сильнее», — поделился впечатлениями Максим Столбов.

Школьники в парах отработали новые движения, научились работать в партере и укрепили командный дух. Многие из ребят захотели заниматься в секции по самбо.

«Когда летом школьники остаются в городе, важно дать им возможность расти, развиваться, находить новые увлечения. Наш проект — это настоящая среда, в которой формируется сильный характер. Мы уже видим результаты: ребята остаются в секциях, участвуют в соревнованиях, становятся увереннее в себе. Именно в этом и есть сила проекта „Выбор сильных“», — подчеркнул муниципальный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Василий Ерохин.

Отметим, в Павлово-Посадском округе более 260 человек постоянно занимаются самбо и дзюдо.