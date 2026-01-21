Мастер спорта по фигурному катанию провел урок в Истре

Жители муниципального округа Истра смогли провести новогодние каникулы не только на выставках или в лесопарках, но и на льду. На катках с искусственным охлаждением в Истре и Дедовске прошли мастер-классы по фигурному катанию для всех желающих.

Жители посетили каток «Елочка» в Истре, где приняли участие в мастер-классе по фигурному катанию. Занятие провел опытный тренер, мастер спорта и призер мировых соревнований, а также директор школы Екатерины Бобровой — Андрей Депутат.

Он индивидуально общался с каждым участником, объясняя тонкости и секреты фигурного катания, чтобы они были понятны людям любого возраста. В ходе урока и дети, и взрослые не только научились уверенно скользить по льду, но и испытали настоящий восторг от первых своих успехов.

Это не последнее занятие в этом году, когда и где пройдет следующее, можно будет узнать на сайте администрации или в социальных сетях.