Мастер народных ремесел провела лекцию о прядении в Подольске

В историко-мемориальном доме-музее «Подолье» состоялась встреча с мастером народных ремесел Еленой Ковтун. Гостям показали полный цикл обработки льна и дали возможность поработать на старинных инструментах.

В Доме Морозовых посетители познакомились с традициями ручного труда, связанными с прядением и подготовкой волокон. Программа под названием «В гостях у Пряхи» объединила теорию и практику. Участникам рассказали, как из сырья получают нить и какие этапы включает этот процесс.

Елена Ковтун подробно объяснила особенности обработки льна и шерсти. Она показала, как пользоваться историческими приспособлениями, и предложила каждому попробовать себя в роли пряхи.

«Важно не только увидеть, но и почувствовать материал руками. Тогда становится понятен весь процесс», — отметила мастер.

Отдельный блок посвятили музейной коллекции. Посетители изучили разные виды прялок и пряслиц, которые использовали в разные периоды. Экскурсия помогла лучше понять развитие ремесла и его значение в быту.

Интерактивная часть включала квест «Угадай материал». Участники определяли виды сырья на ощупь и по внешнему виду. Это позволило закрепить полученные знания в простой форме.

Завершением встречи стал мастер-класс. Гости создавали смесовые заготовки, соединяя шерсть с вискозой, шелком и козьим пухом. Из полученной кудели они пряли свою первую нить и забирали результат с собой.