Мастер-классы, забег и викторина пройдут в парках Лобни на предновогодней неделе
Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. На этой неделе здесь пройдут разнообразные культурно-развлекательные, спортивные и праздничные мероприятия.
В Центральном парке культуры и отдыха 23 декабря состоятся занятия по вокалу. 24 декабря можно принять участие в ориентировании под руководством Александра Черноусова и взять уроки игры на гитаре. Творческий мастер-класс и настольные игры пройдут в Центральном парке 25 декабря, а на следующий день всех желающих приглашают посетить занятия «Художественное слово» и «Очумелые ручки».
Творческий мастер-класс и настольные игры также пройдут 27 декабря в парке «Киово».
В субботу, 28 декабря в Центральном парке состоится традиционный забег проекта «Пять верст», а вечером — ретро-дискотека «Молоды душою». В воскресенье, 29 декабря, в ЦПКиО
проведут новогоднюю викторину и мастер-класс по изготовлению новогодних
открыток. Посетителей парка также ждет концертная программа и фотосессия с с
Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.