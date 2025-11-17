Мастер-классы, забег и тренировка по брейку пройдут в парках Лобни
Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На этой неделе там традиционно пройдут бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.
В Центральном парке культуры и отдыха с 20 по 22 ноября будут организованы творческие мастер-классы, ретро-дискотеки и вечерняя встреча «Чайный клуб настольных героев». Сторонников активного образа жизни ждут занятия по скандинавской ходьбе, тренировка по брейку и традиционный забег проекта «Пять верст».
В парке «Река времени» 22 и 23 ноября состоятся «Веселые старты», физкультминутка, викторина и детская дискотека.
22 ноября в Лобненском лесопарке пройдут мастер-класс, занятие с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке, а также состоится кинопоказ.
Парк «Киово» с 21 по 23 ноября приглашает на мастер-классы и уличные игры.