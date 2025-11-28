Мастер-классы провели на фестивале «Перезагрузка» в Зарайске

В эти выходные Зарайск стал центром притяжения для творческих людей благодаря фестивалю современного городского искусства «Перезагрузка». Мероприятие предложило гостям погрузиться в мир креатива сразу на четырех мастер-классах.

«Одним из самых ярких и запоминающихся событий стал интерактивный мастер-класс, на котором участники, вооружившись картоном и безграничной фантазией, создали совершенно необычные головные уборы — шляпы в виде легендарной зарайской водонапорной башни, одной из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей города», — сообщили организаторы.

Мастер-класс провел Андрей Фейгин — постоянный участник фестиваля «Архстояние Детское» и автор множества креативных проектов для Музея Москвы. Он предложил ребятам и их родителям, пришедшим на встречу, не просто скопировать форму башни, а дать волю воображению: представить, что зарайская водонапорная башня на целые сутки полностью перешла в их владение. За основу будущих арт-объектов участники взяли простые картонные восьмиугольники, повторяющие форму оригинального сооружения. Дальнейшее преображение было уникальным для каждого.

В одних руках башня превратилась в «башню друзей», из окон которой выглядывали жители, где-то из-за стен выглядывали «чертики из табакерки», в других версиях оконные проемы заселили коты. Фасад каждой башни засиял собственными орнаментами, узорами и украшениями всех цветов и оттенков.