Мастер-классы проекта «Новое передвижничество» пройдут в Подмосковье в октябре

Творческие мастерские всероссийского проекта «Новое передвижничество» пройдут в Электростали, Озерах и Коломне в октябре. Ведущие деятели искусства проведут занятия для учащихся профильных колледжей и школ.

Проект был основан в 1991 году, он охватывает более 100 городов России. Программа направлена на художественных ценностей и повышение профессионального уровня учащихся творческих колледжей и школ.

Мероприятия для детей и молодежи, обучающихся по творческим специальностям, а также для их педагогов пройдут 24, 25, 27 и 28 октября.

В программе мастер-классы по станковой композиции, изобразительному искусству и игре на фортепиано. Их представят художники Ксения Воронова и Алексей Мальцев, а также доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Максим Филиппов.

