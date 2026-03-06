Мастер-классы по живописи и макияжу прошли в Химках накануне 8 Марта

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках 5 марта состоялся праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Для гостей организовали два мастер-класса, посвященных самовыражению и заботе о себе.

Вечер открыло занятие по живописи «Весеннее вдохновение» под руководством профессионального педагога. Участницы создавали картины на мольбертах, экспериментируя не только с кистями — в ход шли бумажные веточки, интересные текстуры и даже пальцы. Организаторы отметили, что такой подход помог женщинам расслабиться, забыть о рутине и на миг ощутить себя настоящими художницами.

Вторым стал мастер-класс «Секреты идеального тона». Приглашенный специалист поделилась секретами, как добиться ровного цвета лица, натурального блеска и безупречного вида без лишних хлопот. Участницы освоили ключевые техники и забрали с собой полезные советы по ежедневному уходу и макияжу.

Мероприятие прошло в теплой и уютной атмосфере, став для гостей замечательным преддверием 8 Марта.