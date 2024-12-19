Мастер-классы по волейболу пройдут для участников Школьной лиги в Подмосковье

Знаменитые волейболистки Екатерина Гамова и Леся Махно проведут тренировку для участников Школьной лиги Московской области. Мастер-класс состоится 23 декабря в спортивном комплексе на стадионе «Орион» в Балашихе.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка мира и России Екатерина Гамова, а также чемпионка мира и многократная чемпионка России Леся Махно, проведут разминку для юных волейболисток Балашихинской школьной лиги и ответят на их вопросы.

Тренировку организуют перед товарищеским матчем сборных команд девочек, отобранных по итогам соревнований Школьной лиги округа. После матча на стадионе «Орион» пройдет «Битва физруков», где учителя физкультуры двух дивизионов Балашихинской лиги будут соревноваться в волейболе, баскетболе 3×3, футзале и шахматах.

Напомним, в первом сезоне Единой школьной лиги Московской области запланировано более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно и другие.