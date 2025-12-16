Мастер-классы по созданию новогодних украшений пройдут в Солнечногорске

С 16 по 21 декабря в Солнечногорске в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоятся разнообразные творческие занятия и спортивные активности. Программа развернется в городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел». Посещение бесплатное.

В резиденции Деда Мороза детей ожидают увлекательные занятия: творческая программа «Новый год стучится», развлекательный мастер-класс «Зимний переполох», интересные настольные игры и познавательные «МЕМО-игры». В мастерской Снегурочки дети смогут принять участие в творческих занятиях и подвижных играх. Для поклонников активного отдыха на улице организованы утренняя зарядка, спортивные тренировки, скандинавская ходьба и массовый забег «5 верст».

«В декабре парки Солнечногорска превращаются в идеальное место для активного и полезного времяпрепровождения. Приходите за отличным настроением, зарядом бодрости и душевным общением!», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальную программу мероприятий, а также свежие новости и изменения можно найти на афишах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте.

Возрастные ограничения 0+.