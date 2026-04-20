Мастер-классы по профессиям провели для школьников в колледже Солнечногорска

18 апреля в структурном подразделении № 1 колледжа «Подмосковье» в деревне Козино городского округа Солнечногорск прошел Единый день открытых дверей. Мероприятие посетили девятиклассники вместе с родителями и педагогами, познакомившись с образовательными программами и будущими профессиями.

Представители колледжа рассказали гостям о кластере федерального проекта «Профессионалитет», целевом обучении по заявкам работодателей, возможностях стажировок и дальнейшем трудоустройстве. Для школьников организовали экскурсию по мастерским и лабораториям, где они увидели современное оборудование, используемое в учебном процессе.

После экскурсионной части для учащихся провели профессиональные пробы. Ребята смогли попробовать себя в различных направлениях, включая мастер-классы по сестринскому делу, правоохранительной деятельности, спасательным работам, технологиям индустрии красоты, а также туризму и гостеприимству.

«Мы помогли погрузиться в в мир профессий, чтобы абитуриенты сделали осознанный выбор. Это те специальности, которым обучат на базе колледжа. Они востребованы: мы работаем тесно с партнерами-работодателями и чаще всего по их запросу подготавливаем будущих специалистов», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ МО «Колледж „Подмосковье“ Оксана Федорова.

В настоящее время в колледже «Подмосковье» обучаются 6 тыс. студентов, из которых 1,6 тыс. получают образование на бюджетной основе.