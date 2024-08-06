Мастер-классы по продажам пройдут для предпринимателей Подмосковья 13 и 14 августа

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

Центр «Мой бизнес» в Московской области запускает бесплатные мастер-классы в рамках курса «Обучу онлайн» для предпринимателей, продающих образовательные продукты. Обучение пройдет 13 и 14 августа в Москве.

Участники освоят создание образовательных продуктов, работу с воронками продаж, систему поэтапного обучения и лицензирование. Спикерами выступят методолог Светлана Филаретова и руководитель стартапа Fixin Павел Семенов.

Мероприятия пройдут по адресу: Москва, улица Бауманская, 7с1. Регистрация и подробности доступны на сайте. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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