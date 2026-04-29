Мастер-классы по подготовке к ЕГЭ провели для выпускников в Подольске

В Подольске прошла всероссийская акция «100 баллов для победы», организованная на площадке школы № 32 имени 177 истребительного авиационного московского полка. Проекту больше десяти лет, мероприятие традиционно проходит в преддверии выпускной аттестации.

Аналогичные встречи прошли и в других учебных заведениях округа. Их участниками стали более 1800 выпускников 11-х классов. Ребята общались со студентами — бывшими выпускниками, набравшими максимальные баллы на Едином государственном экзамене, а также с экспертами предметных комиссий.

Для школьников организовали мастер-классы по русскому языку, математике, физике, химии, информатике, биологии, истории, обществознанию и английскому языку. Такие акции помогают справиться с волнением, настроиться на успех и понять, что высокий результат — это реально.