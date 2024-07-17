Мастер-классы по плетению маскировочных сетей для нужд СВО прошли в Химках

Жители Химок посетили 15 мастер-классов по плетению маскировочных сетей с начала июня. Всего за лето волонтеры движения «Маскировочные сети Лунево» проведут 24 мастер-класса.

Маскировочные сети плетут из полимерных лент или ткани со специальной пропиткой. В основании сети — прочный капроновый шнур с ячейками.

Мастер-классы проходят в Доме культуры «Лунево», храме Покрова Пресвятой Богородицы, школе и детском саду на территории поселения Луневское. С начала лета там изготовили уже 35 сетей, которые отправили бойцам специальной военной операции.

«В Доме культуры „Лунево“ регулярно проходят тематические мероприятия. За лето здесь проведут около 40 патриотических акций в рамках проекта „Химки. Успех в единстве поколений“. В программе: мастер-классы по плетению маскировочных сетей, лекции с демонстрацией документальных фильмов, акции и выставки», — рассказала лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Гончар.

Посетить занятия и поддержать волонтеров может любой желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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