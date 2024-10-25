Мастер-классы по плетению браслетов для бойцов СВО прошли в Дмитрове

Волонтеры из Дмитрова регулярно создают изделия, которые отправляют военнослужащим в зону СВО. Накануне в молодежном центре «Квартал» прошла серия мастер-классов.

Занятия организуют в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» каждую среду. Участников обучают создавать окопные свечи и тактические браслеты, которые бойцы могут использовать для разных целей — от установки палатки до эвакуации раненых.

Материалы для мастер-классов помогают закупать жители Дмитровского округа, спортивный клуб «SPARTA Дмитров», депутаты и общественники. Последнюю партию закупила и передала в «Квартал» жительница поселка Автополигон Юлия.

Накануне в мероприятии поучаствовали дети из школ № 2, 8, 10 и студенты Дмитровского техникума. Они не только сплели браслеты, но и сделали к ним талисманы с пожеланиями.

Отметим, что также в центре «Квартал» работает пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, жителей Курской и Белгородской областей.

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