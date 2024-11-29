Мастер-классы по пеленанию малышей провели в роддоме Балашихи

В родильном доме городского округа Балашиха для мам прошли мастер-классы по пеленанию и грудному вскармливанию. Мероприятие посетила член общественного совета «Женского движения Единой России», депутат горсовета Наталья Алимова.

Занятие для молодых мам провели лучшие сотрудники медучреждения. Мероприятие организовали в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России».

«Специалисты роддома все грамотно объяснили и показали: как правильно прикладывать к груди малыша, рассказали об основах пеленания новорожденного, отметили плюсы этой процедуры», — отметила депутат Наталья Алимова.

В конце встречи она подарила сувениры всем участницам и поздравила их с прошедшим Днем матери.

Отметим, что партийный проект «Женское движение Единой России» заработал летом 2022 года. Он тесно сотрудничает с общественными и политическими организациями Московской области.

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