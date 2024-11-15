Мастер-классы по парикмахерскому искусству провели для студентов в Можайске

Форум «Счастливые люди — наша профессия» организовала в городском округе компания «Estel». В нем участвовали студенты Можайского техникума, которые обучаются на парикмахеров.

Ведущие стилисты России поделились с молодыми людьми секретами мастерства. В рамках форума прошли три мастер-класса. Один из них провел победитель конкурса колористов Евгений Чекалин, который показал студентам быстрые стрижки и укладки.

На занятии «Модная история» ребята учились создавать полноценный образ, от выбора наряда до макияжа и прически. Это способствовало развитию креативного мышления и умения работать в команде. Третий мастер-класс проводился в форме интерактивной игры. На нем студентам объяснили, как организовать сервис в салоне красоты, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Специалисты поделились с участниками форума своими историями о карьере в индустрии красоты. А в завершении мероприятия состоялся показ коллекции работ мастеров «Семейный альбом».

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