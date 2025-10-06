Мастер-классы по основам живописи и скульптуры пройдут в Богородском округе

Мероприятия будут бесплатными для всех желающих. Также в парках Богородского округа можно будет заняться творчеством, потанцевать или принять участие в легкоатлетическом забеге.

В среду в Центральном парке в 17:00 в камерном зале профессиональный художник Виктор Рыбальченко проведет мастер-класс по основам живописи и классической скульптуры для всех желающих.

Во вторник и четверг в 17:00 в павильоне Центрального парка участники объединения «Танцы Голд» совершенствуют свои навыки в спортивно-бальных танцах, к ним могут присоединиться все желающие.

Любителей интеллектуального досуга ждут в среду и четверг в 17:00 на тематические семейные антиквизы в Центральном и Глуховском парках. В пятницу стартом дня станет спортивно-оздоровительная программа «Северная ходьба»: в 11:00 в Глуховском и в 13:00 в Центральном парке. А в 16:00 в камерном зале Центрального парка соберется фотоклуб «Фотопарк».

В субботу в 9:00 в Центральный парк всех приглашают на легкоатлетический забег «5 верст». В 10:00 в Центральном и в 13:00 в Глуховском парках пройдут занятия по нейрофитнесу «Гимнастика для ума». В 16:00 детскую игровую программу примет парк «Роща». В воскресенье в 12:00 Центральный и Глуховский парки традиционно ждут гостей на свои детские программы. Все активности проводятся на безвозмездной основе.