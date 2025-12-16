Мастер-классы по изготовлению сувениров пройдут в парке в Лосино-Петровском

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести выходные в парках. Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий — от творческих мастерских и интерактивных викторин до спортивных турниров и встреч со сказочными героями.

В Свердловском парке центром притяжения станет Изба Мороза Ивановича. Для тех, кто хочет познакомиться с резиденцией заранее, 18 и 19 декабря с 17:00 до 19:00 открыто свободное посещение.

В субботу, 20 декабря, в 15:40 в избе начнет работу «Мастерская рукодельницы», а в 16:00 состоится мастер-класс по изготовлению елочек из пластилина от арт-студии «Василиса Прекрасная». В 17:00 юные гости смогут встретиться с Дедом Морозом и написать письма зимнему волшебнику.

В воскресенье, 21 декабря, с 15:00 до 17:00 также можно будет пообщаться с хозяином резиденции — Морозом Ивановичем, а в 17:00 создать новогодний сувенир на творческом мастер-классе «Мастерская снеговичков».

В Лосино-Петровском парке 20 декабря в 12:00 гостей приглашают в путешествие «В гостях у сказки», а затем состоятся мастер-класс по написанию писем Деду Морозу и динамичный «Зимний турнир» для любителей спорта.

Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» начнется в Свердловском парке в 14:00. Любителей здорового образа жизни ждет массовый заход по скандинавской ходьбе «Маршрут зимнего вдохновения». С 15:00 на разных площадках парка начнутся викторина «Здоровая еда», спортивные активности и веселые старты для детей.

В воскресенье, 21 декабря, в Свердловском парке на универсальной спортивной площадке пройдут командные веселые старты «Я, ты, он, она — вместе целая страна», а на сцене состоится игровая программа «Семейные зимние забавы».