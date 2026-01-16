Мастер-классы по изготовлению поделок провели для детей в Воскресенске

Во Дворце культуры «Юбилейный» ребята создают поделки и узнают интересные факты о символах года и зимней природе.

Мастер-классы для детей от 6 до 12 лет прошли 16 января. Участники изготавливают поделки, учатся работать с бумагой, картоном и пластилином, развивая мелкую моторику и воображение.

На мастер-классе «Год Лошади» ведущая рассказала о символе наступившего года и показала технологию изготовления фигурок лошадей. Дети создавали поделки из картона и пластилина, украшали их зернами кофе, а затем забрали свои работы домой.

В программе «Почему снегиря назвали снегирем?» ребята познакомились с красногрудыми птицами, узнали их особенности и символическое значение в русской зиме. Под руководством ведущей дети изготовили снегирей из цветной бумаги, используя ножницы и клей.

Организаторы ДК «Юбилейный» отмечают, что занятия помогают ребятам проводить свободное время с пользой и знакомиться с культурными традициями.