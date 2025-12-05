Мастер-классы по фигурному катанию пройдут в Видном

Каждые выходные декабря 2025 года на катке у кинотеатра «Искра» в Видном Ленинского городского округа пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию и развлекательные программы. Занятия в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» проведут опытные фигуристы.

Они помогут посетителям ледовой площадки освоить базовые элементы фигурного катания, а аниматоры организуют увлекательные конкурсы. Мастер-классы пройдут с 12:00 до 13:00.

«По воскресеньям, в это же время, будет проходить анимационная программа на коньках. Эти мероприятия бесплатны и доступны для всех желающих, возрастных ограничений нет. Для удобства посетителей предусмотрен теплый павильон, где можно переодеться и оставить вещи. Там же можно арендовать коньки и необходимое оборудование, а также заточить лезвия», — сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

Для тех, кто не планирует посещать занятия, нет никаких ограничений: они могут посещать каток в удобное время.

«Мы с нетерпением ждали открытия катка именно в Видном, чтобы площадка с искусственным покрытием была недалеко от дома. А бесплатные занятия по позволят нам оттачивать свои навыки по фигурному катанию по выходным», — поделилась мама юной спортсменки, жительница дома № 9 по Советскому проезду.

Чтобы посетить мастер-класс, необходимо зарегистрироваться на второй сеанс работы катка на официальном сайте.