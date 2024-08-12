Мастер-классы по бойцовским единоборствам прошли в Чехове

День физкультурника отпраздновали в городском парке Чехова. Там провели мастер-классы по боксу, муай-тай и кикбоксингу, а также другие спортивные и развлекательные программы.

Праздник начался с утренней разминки под зумбу. Присоединились к зажигательным латиноамериканским танцам представители «Активного долголетия». Были мастер-классы от бойцовского клуба «Булат». Также показали свои выступления юные самбисты из спортклуба «Альфа». Они продемонстрировали разные приемы и отработали в стойках несколько ударов.

Для самых маленьких организаторы подготовили анимационную программу. Весь день в парке было шумно и весело. Работала фотозона и ярмарка изделий ручной работы.

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