Мастер-классы от колледжа «Энергия»: школьники узнали о востребованных профессиях

23 мая студенты первого и второго курсов балашихинского и ногинского подразделений Подмосковного колледжа «Энергия» провели мастер-классы для выпускников школ и их родителей. Мероприятие организовано с целью представления профессий и специальностей, предлагаемых колледжем, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники посетили профессиональные мастерские, где смогли пообщаться со специалистами и узнать о направлениях подготовки. Среди специальностей, представленных на мероприятии, были программист, специалист по пожарной безопасности, техник-электрик-мастер ЖКХ, оператор информационных систем и ресурсов, специалист по мехатронике и робототехнике, а также техник.

Советник директора по воспитанию и председатель приемной комиссии Екатерина Дашевская рассказала о ключевых особенностях обучения в колледже и правилах поступления. Будущие абитуриенты и их родители получили консультации о перспективах трудоустройства и профессионального роста.